Бывший глава Вологодской области 58-летний Олег Кувшинников займет должность члена Совета Федерации от региона, который он возглавлял с декабря 2011-го по октябрь 2023 года.
О переходе своего предшественника в Совфед 3 ноября сообщил в ходе своего представления правительству Вологодской области временно исполняющий обязанности губернатора Георгий Филимонов.
"Я вношу кандидатуру бывшего губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича на пост сенатора от области", — сообщил новый руководитель области.
Напомним, 31 октября Владимир Путин принял отставку Кувшинникова с поста губернатора Вологодской области и назначил врио главы региона Филимонова, который был зампредседателя правительства Московской области.
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