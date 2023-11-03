Экс-губернатор Кувшинников получил должность сенатора от Вологодской области

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика Власть

Бывший глава Вологодской области 58-летний Олег Кувшинников займет должность члена Совета Федерации от региона, который он возглавлял с декабря 2011-го по октябрь 2023 года.

Фото: соцсети Олега Кувшинникова

О переходе своего предшественника в Совфед 3 ноября сообщил в ходе своего представления правительству Вологодской области временно исполняющий обязанности губернатора Георгий Филимонов.

"Я вношу кандидатуру бывшего губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича на пост сенатора от области", — сообщил новый руководитель области.

Напомним, 31 октября Владимир Путин принял отставку Кувшинникова с поста губернатора Вологодской области и назначил врио главы региона Филимонова, который был зампредседателя правительства Московской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Причины своей отставки официально прокомментировал Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников