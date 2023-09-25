Политолог Адилова: поведение Нарусовой совершенно не соответствует статусу сенатора

1:36 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский сенатор Людмила Нарусова своей поездкой в страну НАТО компрометирует такой институт, как Совет Федерации. Об этом в интервью Pravda.Ru заявила политолог Людмила Адилова.

Фото: openverse

По её словам, если бы Нарусова была частным гражданином, то могла бы ездить, "куда ей вздумается, хоть на Луну". Как пояснила эксперт, будучи сенатором, она должна представлять Россию и свой институт.

"Её поведение совершенно не соответствует тем компетенциям, которые она должна выполнять как сенатор. Я слышала ряд её выступлений. Это антинародные, антиправительственные, русофобские выступления. У неё совершенно безответственное поведение, безответственные высказывания. Она не соответствует заявленному статусу. Статус ей надо изменить", — сказала Адилова.

Она считает, что Нарусова не должна представлять Совет Федерации. Кроме того, эксперт призвала отслеживать все высказывания сенатора. Политолог убеждена в том, что Нарусова "безответственно ко всему относится".

Ранее комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности сделал "жёсткое предупреждение" Нарусовой из-за того, что она ездила Испанию — страну, входящую в состав НАТО. Как отметили в СФ, подобные действия недопустимы, поскольку они дискредитируют статус сенатора и палаты в целом.

Телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя поездку Нарусовой в Испанию, раскритиковал выдвинувших её в Совет Федерации.