Российский сенатор Людмила Нарусова своей поездкой в страну НАТО компрометирует такой институт, как Совет Федерации. Об этом в интервью Pravda.Ru заявила политолог Людмила Адилова.
По её словам, если бы Нарусова была частным гражданином, то могла бы ездить, "куда ей вздумается, хоть на Луну". Как пояснила эксперт, будучи сенатором, она должна представлять Россию и свой институт.
"Её поведение совершенно не соответствует тем компетенциям, которые она должна выполнять как сенатор. Я слышала ряд её выступлений. Это антинародные, антиправительственные, русофобские выступления. У неё совершенно безответственное поведение, безответственные высказывания. Она не соответствует заявленному статусу. Статус ей надо изменить", — сказала Адилова.
Она считает, что Нарусова не должна представлять Совет Федерации. Кроме того, эксперт призвала отслеживать все высказывания сенатора. Политолог убеждена в том, что Нарусова "безответственно ко всему относится".
Ранее комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности сделал "жёсткое предупреждение" Нарусовой из-за того, что она ездила Испанию — страну, входящую в состав НАТО. Как отметили в СФ, подобные действия недопустимы, поскольку они дискредитируют статус сенатора и палаты в целом.
Телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя поездку Нарусовой в Испанию, раскритиковал выдвинувших её в Совет Федерации.
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