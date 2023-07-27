Лукашенко заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным проблемы с руководством ООН

1:16 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Организации объединенных наций (ООН), и её предпочтениями в отношении отдельных стран.

Фото: http:// president.gov.by

Как одна из стран-основательниц организации, Беларусь не может безучастно наблюдать за развитием событий. Лукашенко подчеркнул необходимость решения вопроса о том, что Секретариат ООН и его рабочие органы проявляют благосклонность к одному или двум государствам, особенно западным. Он высказал мнение, что ООН, похоже, превращается в организацию, выполняющую прихоти могущественных государств, что является ненормальным явлением. Эти высказывания прозвучали во время встречи с постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым, сообщает агентство БелТА.

В ходе встречи с белорусским представителем президент Лукашенко стремился понять, в каком состоянии находится Организация объединённых наций и какие перспективы она открывает для Беларуси как участника. Он поднял вопрос о роли Беларуси в этой организации, отметив необходимость ясности в отношении её целей и участия.