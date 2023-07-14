В Кремле ответили Шольцу, который "не взял бы Владимира Путина в поход в Альпы"

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский лидер Владимир Путин ходит в туристические походы и проводит отпуск в Российской Федерации, а не в европейских Альпах.

Фото: kremlin.ru

Так официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние слова немецкого канцлера Олафа Шольца, что он якобы не взял бы в поход в Альпы Владимира Путина, но пригласил бы Макрона и премьер-министра Испании Санчеса.

Представители СМИ спросили у Пескова, что было бы, если бы глава РФ пошёл в поход с канцлером Германии.

"Я не знаю, что было бы. Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где он проводит свои дни отдыха. Это однозначно не в Альпах, это у нас в стране", — подчеркнул Песков.

Напомним, Путин — поклонник природы РФ. Свой последний отпуск осенью 2021 года он проводил вместе с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу в тайге. Там они рыбачили, ходили по лесу и горам, ездили на вездеходе и катере, спали в палатках.

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