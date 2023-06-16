Президент ОАЭ Аль Нахайян вновь пришёл в кроссовках Nike на встречу с Владимиром Путиным

1:33 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян появился на встрече с президентом России Владимиром Путиным в необычной обуви — чёрных кроссовках.

Фото: kremlin.ru

Нахайян выбрал модель кроссовок Nike, а также белые носки. Российский лидер решил не отходить от своего привычного образа и был одет в деловой костюм.

Это не первый раз, когда президент ОАЭ выбирает спортивную обувь для официальных встреч. В прошлом году он также пришёл на встречу с Путиным в чёрных кроссовках и носках Nike.

Встреча Путина и Аль Нахайяна состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума, где они посетили стенды ОАЭ. Затем они перешли к переговорам тет-а-тет.

Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян является принцем Абу-Даби. Он занимает высокую должность в правительстве своей страны и активно участвует в развитии экономики, политики и социальной сферы ОАЭ. Президент ОАЭ и Владимир Путин поддерживают тесные и доверительные отношения. Они сотрудничают на различных уровнях, включая политику, экономику и безопасность.

Эта дружба имеет практические результаты в виде совместных проектов и сделок между ОАЭ и Россией. Обе стороны выгодно сотрудничают в области энергетики, особенно в нефтяном и газовом секторах. Также развиваются проекты в области туризма, культуры и инфраструктуры.

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