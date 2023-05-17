Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев считает необходимым привлекать к ответственности создателей и покупателей треш-стримов.
По его мнению, блогеры, публикующие видеозаписи со сценами насилия или проявлениями жестокости, играют на "животной особенности" аудитории. Он добавил, что интерес к негативу у человека сформировался в результате эволюции. Как пояснил парламентарий, многие блогеры специально заказывают шок-контент на разных сервисах.
"Конечно, те, кто продают, те, кто покупают — наказывать надо всех, потому что это одна цепочка, один бизнес", — отметил Матвейчев в интервью Телеканалу "360".
Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что в Уголовном кодексе РФ может появиться статья о наказании за организацию треш-стримов с участием несовершеннолетних.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.