Депутат Матвейчев призвал наказывать создателей и покупателей треш-стримов

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев считает необходимым привлекать к ответственности создателей и покупателей треш-стримов.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По его мнению, блогеры, публикующие видеозаписи со сценами насилия или проявлениями жестокости, играют на "животной особенности" аудитории. Он добавил, что интерес к негативу у человека сформировался в результате эволюции. Как пояснил парламентарий, многие блогеры специально заказывают шок-контент на разных сервисах.

"Конечно, те, кто продают, те, кто покупают — наказывать надо всех, потому что это одна цепочка, один бизнес", — отметил Матвейчев в интервью Телеканалу "360".

Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что в Уголовном кодексе РФ может появиться статья о наказании за организацию треш-стримов с участием несовершеннолетних.