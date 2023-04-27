Глава МИД РФ Сергей Лавров включил США "отрезвляющий холодный душ"

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк был омрачён подлыми действиями со стороны США. Секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир рассказал о произошедшем.

Американская сторона отказала в выдаче виз журналистам из РФ, которые планировали посетить заседание ООН. Однако глава российской дипломатии не стал молчать и дал ответ на эти действия, пишет "Царьград".

Сначала Лавров отметил, что американцы "струсили", а затем предупредил, что РФ не забудет и не простит произошедшего. Он высказался за перенос штаб-квартиры ООН из США, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов. Такими действиями глава МИД России включил американцам "отрезвляющий холодный душ", который ощутили на себе даже в Лондоне.

"Таблоид Daily Express точно вздрогнул. Журналисты в Лондоне утверждают, что послание Лаврова в сторону США "леденило душу" и вызвало тревогу на Западе", — констатировал Шафир.

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Лавров в Нью-Йорке