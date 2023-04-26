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"Царьград": визитом в Нью-Йорк глава МИД РФ Лавров запустил большую игру России в США

Мир

Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк запустил серьёзную игру, которая может привести к перестройке международных институтов, а США справедливо опасаются России. Глава МИД высказал поддержку идеи переноса штаб-квартиры Совбеза ООН в другое место. Политолог-международник Тимур Шафир прокомментировал эту ситуацию.

"Царьград": визитом в Нью-Йорк глава МИД РФ Лавров запустил большую игру России в США

Как пишет "Царьград", ООН создали после Второй мировой войны как международную структуру, которая должна следить за поддержанием мира и предотвращать повторение трагических событий XX века. Изначально планировалось, что она будет учреждена в Европе, как и Лига наций. Однако после боевых действий европейские страны разорились, и никто не мог позволить себе финансировать новую организацию.

В такой ситуации США выступили спонсорами ООН. Они стали главным кредитором Европы и хранителем иностранных резервов, хотя меньше всего участвовали в боевых действиях, а их территория не была затронута войной. Неясно, почему СССР не возражал против размещения штаб-квартиры ООН в США. Возможно, Москва не предполагала, что Организация Объединённых Наций станет таким долгоиграющим институтом, отмечает Шафир.

Сегодня мировое сообщество наблюдает за последствиями решения США использовать своё господство. Например, Вашингтон вводит ограничения на выдачу виз российским дипломатам, не позволяя им выступать в Совете Безопасности ООН, несмотря на то, что РФ имеет на это полное право.

Изначально организация была основана на принципах равенства, однако на практике это осталось лишь на бумаге. В связи с этим вопрос о необходимости переноса штаб-квартиры ООН время от времени поднимается не только Россией, но и другими странами, которых не устраивает текущее положение дел.

Одни из возможных альтернативных площадок — Женева или Вена. Первым шагом в перемещении центра влияния из США в Европу может быть активизация работы всех учреждений ООН в Европе. Это позволит усилить их роль в решении различных проблем. Также важно, чтобы Россия постоянно обращала внимание на злоупотребления США своим положением и параллельно сотрудничала с другими странами, которые также недовольны гегемонией Вашингтона, отметил эксперт.

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Лавров в США: за что Россию критиковали на заседании Совбеза ООН
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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