Аргентина объявит о своём вступлении в БРИКС после саммита организации в Дурбане

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Аргентина намерена объявить о вступлении в БРИКС сразу после августовского саммита организации, который состоится в Дурбане. Об этом заявил посол Аргентины в России Эдуардо Суайн.

По его словам, после встречи группы в ЮАР в августе 2023 года, Аргентина выразит готовность присоединиться к БРИКС, однако, даже если этого не произойдет, само приглашение уже является значительным шагом в этом направлении, передает ТАСС.

БРИКС — это аббревиатура, которая объединяет пять крупнейших экономик развивающихся стран мира: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. Идея создания такого формата была предложена в 2001 году экономистом Джимом О'Нилом, который сформулировал термин, чтобы обозначить четыре страны, имеющие большой потенциал роста в мировой экономике.

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