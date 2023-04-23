Президент России Путин не спал почти сутки во время поездки в зону спецоперации

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский лидер Владимир Путин не спал почти сутки во время рабочей поездки в Луганскую Народную Республику и Херсонскую область.

Как сообщает репортёр "России 1" Павел Зарубин, ссылаясь на очевидца, президенту России приходится придерживаться тяжёлого и рваного графика. Отмечается, что у Путина была возможность лишь ненадолго вздремнуть в вертолёте или транспорте.

"По моим прикидкам, он не спал где-то 23 часа", — пояснил очевидец.

Мужчина добавил, что у него бы не получилось быстро заснуть в таких напряжённых условиях.

Ранее Путин посетил штаб группировки "Днепр" в районе Херсона и штаб Нацгвардии "Восток" в ЛНР, где заслушал доклады военачальников о боевой обстановке. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров назвал поездку лидера РФ в зону спецоперации демонстрацией командирских качеств и настоящего патриотизма.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.