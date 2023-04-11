Вассерман решил не поддерживать закон о запрете вейпов из-за возможности двусмысленной трактовки

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман оказался единственным, кто воздержался при голосовании за закон о продаже вейпов несовершеннолетним, который был принят сегодня. Публицист объяснил свою позицию в беседе с Pravda.Ru.

"На мой взгляд, некоторые формулировки этого законопроекта можно трактовать как относящиеся не только к вейпам, но и вообще к средствам употребления никотина. А среди этих средств есть и сравнительно безопасные. Более того большую часть вреда для курения причиняет не сам никотин, а множество иных веществ, образующихся в составе дыма. Кроме того, никотин — далеко не самое опасное из доступных нам наркотических веществ. Поэтому я предпочел не поддерживать этот закон именно потому, что при должной юридической изворотливости можно его трактовать двусмысленно", — заявил собеседник издания.

Он также добавил, что производством опасных веществ занимаются отдельные службы. По мнению Вассермана, даже если сейчас запрещена продажа несовершеннолетним, то и без них потребителей найдётся достаточно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ученые доказали вред электронных сигарет