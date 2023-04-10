Возможность слежки со стороны США за президентом Украины Владимиром Зеленским исключить нельзя, так как Вашингтон давно следит за лидерами других стран, европейских в первую очередь. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Неоднократно всплывало то, что Соединённые Штаты давно уже начали слежку за разными главами государств, особенно европейских столиц, напомнил пресс-секретарь президента РФ.
Он также прокомментировал "утечки" секретных документов из Пентагона, назвав их "достаточно интересными", и заявил, что сейчас все заняты их изучением.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.