Песков не исключил, что США действительно следят за Зеленским

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Возможность слежки со стороны США за президентом Украины Владимиром Зеленским исключить нельзя, так как Вашингтон давно следит за лидерами других стран, европейских в первую очередь. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Неоднократно всплывало то, что Соединённые Штаты давно уже начали слежку за разными главами государств, особенно европейских столиц, напомнил пресс-секретарь президента РФ.

Он также прокомментировал "утечки" секретных документов из Пентагона, назвав их "достаточно интересными", и заявил, что сейчас все заняты их изучением.

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