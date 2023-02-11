Сенатор Алтабаева: визит Зеленского в Брюссель обнажил раскол в ЕС

В Евросоюзе нет единого мнения по поводу ситуации на Украине и это очень чётко показал недавний визит лидера Незалежной Владимира Зеленского в Брюссель, заявила сенатор Екатерина Алтабаева.

По её словам, "рукоплескания" одних Зеленскому на саммите не более, чем попытка ЕС "использовать" Украину для своих целей.

"Скажем искренне: вид президента Украины в непонятной одежде, с лицом, которое говорит о явных злоупотреблениях, не может вызывать никакого уважения, тем более аплодисментов. Полное отсутствие здравого смысла во всём, что происходит. Эти рукоплескания, горячие приёмы — это говорит только о том, что Украину используют во многих целях, но прежде всего — против России", — пояснила сенатор РИА Новости.

Как подчеркнула политик, молчание ряда политиков обнажило реальную ситуацию в ЕС. Некоторые представители европейских стран не только ни аплодировали Зеленскому, но и выражали искреннее недовольство.

"Люди, которые позволяют себе сохранять здравомыслие и более-менее независимую политику, в своих внешних проявлениях также это демонстрируют", — резюмировала Алтабаева.

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