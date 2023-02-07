НГ: на сбежавших из России медийных лиц соберут досье

Особо жёстких мер по отношению к релокантам-противникам спецоперации власти пока не предусматривают. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Она рассказала, что рабочая группа по этому вопросу будет изучать и разрабатывать возможные ответные шаги против покинувших страну принципиальных противников происходящего — сообщает "Независимая Газета".

Раз речь идёт в основном о "медийных лицах", куда входят представители культурной сферы, этим вопросом Ямпольская и занялась. По её словам, "никаких незаконных действий" против этой особой категории релокантов предлагаться не будет.

Рабочая группа займётся исключительно рассмотрением поступающих инициатив и при необходимости внесёт предложения для их реализации. Причем в группу будут входить не только депутаты и сенаторы, но и представители разных ведомств, а сама работа начнется в середине февраля.

Ямпольская также добавила, что многие коллеги в критике предложений намекали именно на её инициативу. Например, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников ранее заявил, что однозначно не поддерживает предложения о конфискации имущества релокантов-противников СВО.

"Для уехавших и критикующих Россию можно ввести смертную казнь, так как это предательство Родины", — и вовсе заявил депутат Госдумы, Андрей Колесник.

По его словам, "необходимо задуматься о снятии моратория на смертную казнь в РФ". Впрочем, сенатор Андрей Клишас тут же успокоил СМИ и страну призывом в своем паблике: "Не обращайте внимания. Поток сознания".

На сегодняшний день к деятелям культуры не применяется какое-то отдельное законодательство, напомнила она. Закон един для всех, а представители культуры, по сути своей, медийны и их просто громче слышно.

Кстати, уже звучали идеи вроде изъятия у релокантов оставшегося в РФ имущества в пользу, к примеру, детей-сирот. Но это вряд ли, хотя враждебно настроенных и ставят на постоянный контроль, и никаких преследований не будет.

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