Политолог: все уехавшие из России вернутся после спецоперации

После начала спецоперации на Украине Россию покинули примерно 700 тысяч граждан, что составляет 0,5% от населения нашей страны. Стоит ли всех сбежавших считать предателями Родины, правомерно ли лишать их российского гражданства, и нужно ли вообще способствовать их возвращению в Россию, рассказал кандидат политических наук, политолог Станислав Бышок.

— Станислав Олегович, сейчас идёт дискуссия, нужно ли наказывать тех, кто покинул Россию из-за проведения спецоперации. Предлагают всех, кто провёл за рубежом шесть месяцев, там же работал и платил налоги, лишать гражданства или имущества в России. Также предлагают ввести повышенный налог на их деятельность или запретить въезд в страну. Президент советует в каждом конкретном случае давать правовую оценку. Что имеется в виду?

— Я, конечно, не поддерживаю лишение гражданства. Хотя, пожалуй, я бы поддержал лишение гражданства тех людей, которые предлагают других лишать гражданства. Поскольку право на гражданство — это одно из базовых прав человека, как право на жизнь. То есть, это просто вне рамок любых представлений что римского права, что нашего ординарного права. Поэтому нет вероятности, что такой закон примут.

Единственная возможность, которая уже используется, — это лишение гражданства тех людей, кто гражданство получил позже. То есть, не тех, кто родился в России или в Советском Союзе, а тех, кто получил российское гражданство за какие-то заслуги, имея ещё другое гражданство по рождению.

Что касается наказания уехавших, мне кажется, правильнее говорить о том, как их вернуть, потому что Россия не полна без тех людей, которые её покинули. Когда спецоперация перейдёт в стадию дипломатии, а она безусловно перейдёт, об этом говорят все, другое дело, что все ставят разные сроки и разные условия перехода к дипломатии. То есть, кто-то говорит, что одна из сторон должна полностью и безоговорочно капитулировать, и тогда будет мир и счастье, кто-то говорит, что другая сторона это должна делать. Тогда, конечно, значительная часть людей вернётся, потому что не у всех есть возможность работать дистанционно, либо вообще у них нет работы.

Точно так же поступили в прошлом веке американцы, которые были вынуждены на время тамошней мобилизации уехать:

в Канаду,

Мексику и т. д.

Они вернулись, когда было объявлено о выходе из Вьетнама.