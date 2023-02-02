Лавров: "Запад хочет превратить Грузию в раздражитель для России"

Западу выгодны напряженные отношения между Грузией и Россией. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы МИД, "Запад хочет превратить Грузию в раздражитель для России".

Однако, как считает Лавров, Тбилиси, даже несмотря на давление извне, руководствуется своими национальными интересами.

Ранее Pravda.Ru писала, что Запад приготовил Молдавии судьбу "следующей Украины". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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