Госдума РФ разрешила депутатам скрывать декларации: "Не всем это охота"

Нижняя палата во втором, основном чтении приняла законопроект, который позволяет депутатам Госдумы России и членам Совета Федерации не публиковать персональные декларации о доходах и расходах.

С марта текущего года будет публиковаться лишь обобщённая информация. Ранее в комитете Госдумы РФ объяснили, что личные декларации политиков — это открытые персональные данные.

"Не всем это интересно, не всем это охота делать — лень… Кто-то не хочет показывать свои доходы. В общем, разные причины, — цитирует главу думского комитета Павла Крашенинникова newizv.ru.

Парламентарии, как и прежде, будут обязаны подавать декларации и отчитываться о "дебетах и кредитах", но без указания персональных данных.

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