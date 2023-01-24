Определены погранпункты, где нужно заранее бронировать дату проезда. Об этом СМИ рассказал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв.
По его словам, нововведения коснутся только проблемных пунктов пропуска. В их числе депутат назвал Верхний Ларс (граница с Грузией), Яраг-Казмаляр (граница с Азербайджаном), Забайкальск (граница с Китаем). По словам Москвичёва, речь идет о пяти или семи пунктах пропуска.
Ранее Государственная дума выступила с инициативой обязать автомобилистов заранее бронировать дату и время пересечения границы. Предложение касается только грузовиков, заявил тогда глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв.
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