Определены погранпункты, где нужно заранее бронировать дату проезда

Определены погранпункты, где нужно заранее бронировать дату проезда. Об этом СМИ рассказал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв.

По его словам, нововведения коснутся только проблемных пунктов пропуска. В их числе депутат назвал Верхний Ларс (граница с Грузией), Яраг-Казмаляр (граница с Азербайджаном), Забайкальск (граница с Китаем). По словам Москвичёва, речь идет о пяти или семи пунктах пропуска.

Ранее Государственная дума выступила с инициативой обязать автомобилистов заранее бронировать дату и время пересечения границы. Предложение касается только грузовиков, заявил тогда глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв.

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