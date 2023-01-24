Константин Иващенко освобождён от должности главы администрации Мариуполя

Константин Иващенко освобождён от должности главы администрации Мариуполя. Соответствующий указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Мэром города назначен бывший глава Новоазовского района Мариуполя Олег Моргун.

Константин Иващенко занял пост главы Мариуполя в 2022 году. Ранее он был депутатом Мариупольского городского совета.

О причинах кадровых перестановок представители ДНР пока не сообщают.

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