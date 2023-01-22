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Президент Украины Зеленский поручил командованию Украины сформировать резервы личного состава

Политика

Владимир Зеленский поручил украинскому командованию сформировать резервы личного состава. Об этом он заявил во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Видео с места мероприятия опубликовано в Telegram-канале президента.

"Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться. Это внутренние процессы. Ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения. Далее командующие должны это делать и делают, формируют резервы", — сказал Зеленский.

Напоминаем, в начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что планов по проведению дополнительной мобилизации пока нет.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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