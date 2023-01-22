Владимир Зеленский поручил украинскому командованию сформировать резервы личного состава. Об этом он заявил во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Видео с места мероприятия опубликовано в Telegram-канале президента.
"Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться. Это внутренние процессы. Ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения. Далее командующие должны это делать и делают, формируют резервы", — сказал Зеленский.
Напоминаем, в начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что планов по проведению дополнительной мобилизации пока нет.
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