Владимир Зеленский попросил у Бориса Джонсона помощи для вступления в НАТО

Владимир Зеленский попросил у Бориса Джонсона помощи для вступления Украины в НАТО. Об этом рассказал глава офиса президента Андрей Ермак. По его словам, членство в альянсе станет гарантией безопасности киевского режима.

"Важно активно продвигать мнение о том, что наше государство должно стать членом Североатлантического союза", — написал Ермак в своем Telegram-канале.

По словам Ермака, на встрече также обсуждался вопрос подготовки и проведения "саммита мира". К каким решениям по этой теме удалось придти, Ермак не уточнил.

Отметим, что 22 января экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл в украинский город Буча.