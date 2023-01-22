Владимир Зеленский попросил у Бориса Джонсона помощи для вступления Украины в НАТО. Об этом рассказал глава офиса президента Андрей Ермак. По его словам, членство в альянсе станет гарантией безопасности киевского режима.
"Важно активно продвигать мнение о том, что наше государство должно стать членом Североатлантического союза", — написал Ермак в своем Telegram-канале.
По словам Ермака, на встрече также обсуждался вопрос подготовки и проведения "саммита мира". К каким решениям по этой теме удалось придти, Ермак не уточнил.
Отметим, что 22 января экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл в украинский город Буча.
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