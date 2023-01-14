Сборник "После России": сбежавшим артистам нужен хайп и "чёс"

В середине января 2023 года состоялся релиз сборника "После России", вышедший к 100-летию первой эмиграции из России.

"После России" — это 16 оригинальных композиций на стихи поэтов "серебряного" поколения, но спетые теми "звездами", которые критикуют СВО, наших бойцов, или вовсе считают "народ не тот", а Крым — украинским.

Пластинка содержит 16 композиций. Среди музыкантов, принявших участие в создании альбома, оказались Монеточка, "Ногу Свело!", "Порнофильмы", "АлоэВера", "Сансара", "Текиладжаз" — рассказывает "Инфоповод".

По словам политтехнолога Марата Баширова, самое явление далеко не уникально.

Один из продюсеров рок — артистов высказался об этом так: "понимаешь они все — Земфира, Гребень, да все хотят вернуться в Россию. Там "чёс" (гастроли и корпоративы) не даёт таких бабок, как здесь. Никто там не заплатит 50 тысяч ($) за полчаса работы. Но они хотят, чтобы мы (Россия) проиграли, а иначе кто им даст "чёс"?"

"Само появление некого альбома "После России", который выдали выступившие против спецоперации музыканты, — не является каким-то политическим событием. Разумеется, под выходные, на фоне отсутствия после Нового года новинок — он будет слушаться западной аудиторией, уехавшими из страны россиянами и остатками либеральной фронды в стране" — рассказал Pravda. Ru известный политолог Андрей Гусий.

"Люди получат прослушивание и просмотры, а значит, — рост в рейтингах — как итог — заработок на различных сервисах, как в России (против действий которой они выступают) так и за её пределами" — уверен эксперт, добавивший, — "Артисты просто воспользовались обстановкой, сделали пиар-ход, чтобы заработать".

"К тому же, такой ход не первый случай в России. Мы все помним моменты, когда такое происходило — Вася Обломов в период "Болотной" делал то же самое. Таких примеров много из различных эпох, начиная с советских. Большинство этих примеров объединяет одно — все они ушли в историю, которую никто не помнит, а Россия — осталась", считает аналитик. По его мнению, артисты просто хотят "хайповать" и "чесать" (зарабатывать концертами и гастролями).

"Так будет и здесь. Остается один и главный вопрос — почему они продолжают зарабатывать на территории России и за счет отечественных платформ, которые выдают этот плейлист, судя по поиску. Но пока у людей есть возможность зарабатывать — они этим и занимаются. А что касается стихов поэтов первой волны русской эмиграции… стоит помнить — уехавшие сейчас и уехавшие тогда являются совершенно разными людьми", — заключил эксперт.

И действительно, проект "БЧН" выяснил — сборник ротируется как минимум в одном крупнейшем российском стримминг-сервисе.

"Понауехавшая (тусовка) записала сборник песен на стихи поэтов Серебряного века. Понятно, что своей бездарностью они умудрились все их творчество испортить. Это все неудивительно. Удивительно другое. Этот так называемый релиз вполне себе размещен в ротации. То есть пользователи отечественного стримминга платят этим гражданам за их псевдотворчество", — сообщили авторы.

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