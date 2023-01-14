Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава Чечни Кадыров заявил, что бойцы ОМОН "Ахмат-1" разрабатывают план по выполнению боевых задач
NYT: Запад спешит вооружить Украину до "сокрушающего удара Путина"
Спикер ВСУ Игнат: удар по Киеву был нанесён баллистическими ракетами, недоступными для ПВО
Ходаковский заявил о необходимости введения в войсках ВС РФ дисбатов для нарушителей дисциплины
Рогов: российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь
Маршал авиации Британии Стрингер: Запад должен отдать Киеву технику ради победы над Россией
РИА Новости: новой целью Москвы может стать удар по Японии ядерным оружием "Сармат"
В Киеве прогремела вторая серия взрывов
Рогов: дальнейший сценарий спецоперации на Украине решается сейчас в Санкт-Петербурге

Сборник "После России": сбежавшим артистам нужен хайп и "чёс"

Политика

В середине января 2023 года состоялся релиз сборника "После России", вышедший к 100-летию первой эмиграции из России.

Сборник "После России": сбежавшим артистам нужен хайп и "чёс"

"После России" — это 16 оригинальных композиций на стихи поэтов "серебряного" поколения, но спетые теми "звездами", которые критикуют СВО, наших бойцов, или вовсе считают "народ не тот", а Крым — украинским.

Пластинка содержит 16 композиций. Среди музыкантов, принявших участие в создании альбома, оказались Монеточка, "Ногу Свело!", "Порнофильмы", "АлоэВера", "Сансара", "Текиладжаз" — рассказывает "Инфоповод".

По словам политтехнолога Марата Баширова, самое явление далеко не уникально.

Один из продюсеров рок — артистов высказался об этом так: "понимаешь они все — Земфира, Гребень, да все хотят вернуться в Россию. Там "чёс" (гастроли и корпоративы) не даёт таких бабок, как здесь. Никто там не заплатит 50 тысяч ($) за полчаса работы. Но они хотят, чтобы мы (Россия) проиграли, а иначе кто им даст "чёс"?"

"Само появление некого альбома "После России", который выдали выступившие против спецоперации музыканты, — не является каким-то политическим событием. Разумеется, под выходные, на фоне отсутствия после Нового года новинок — он будет слушаться западной аудиторией, уехавшими из страны россиянами и остатками либеральной фронды в стране" — рассказал Pravda. Ru известный политолог Андрей Гусий.

"Люди получат прослушивание и просмотры, а значит, — рост в рейтингах — как итог — заработок на различных сервисах, как в России (против действий которой они выступают) так и за её пределами" — уверен эксперт, добавивший, — "Артисты просто воспользовались обстановкой, сделали пиар-ход, чтобы заработать".

"К тому же, такой ход не первый случай в России. Мы все помним моменты, когда такое происходило — Вася Обломов в период "Болотной" делал то же самое. Таких примеров много из различных эпох, начиная с советских. Большинство этих примеров объединяет одно — все они ушли в историю, которую никто не помнит, а Россия — осталась", считает аналитик. По его мнению, артисты просто хотят "хайповать" и "чесать" (зарабатывать концертами и гастролями). 

"Так будет и здесь. Остается один и главный вопрос — почему они продолжают зарабатывать на территории России и за счет отечественных платформ, которые выдают этот плейлист, судя по поиску. Но пока у людей есть возможность зарабатывать — они этим и занимаются. А что касается стихов поэтов первой волны русской эмиграции… стоит помнить — уехавшие сейчас и уехавшие тогда являются совершенно разными людьми", — заключил эксперт.

И действительно, проект "БЧН" выяснил — сборник ротируется как минимум в одном крупнейшем российском стримминг-сервисе.

"Понауехавшая (тусовка) записала сборник песен на стихи поэтов Серебряного века. Понятно, что своей бездарностью они умудрились все их творчество испортить. Это все неудивительно. Удивительно другое. Этот так называемый релиз вполне себе размещен в ротации. То есть пользователи отечественного стримминга платят этим гражданам за их псевдотворчество", — сообщили авторы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
WarGonzo: сотни тел погибших военных ВСУ оставлены в Соледаре

Соледар завален трупами боевиков ВСУ.

WarGonzo: сотни тел погибших военных ВСУ оставлены в Соледаре
Офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что обман Зеленского с поставками оружия разозлил США
Офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что обман Зеленского с поставками оружия разозлил США
МО Белоруссии: артиллеристов региональной группировки войск приводят в боеготовность
Житель Соледара заявил о телах убитых солдат ВСУ во дворах города
Знак зодиака 14 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Не все в Европе готовы поддерживать Украину Михаил Плисюк На Украину едут пятьдесят американских "генералов" Андрей Николаев
В Киеве, Запорожье и Очакове утром прогремели взрывы
Немецкий генерал Эрих Вад заявил, что ВС РФ полностью вернут контроль над Донбассом
Одна подлодка США может уничтожить весь ледокольный флот РФ, заявил военный эксперт
Одна подлодка США может уничтожить весь ледокольный флот РФ, заявил военный эксперт
Последние материалы
Рогов: российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь
Маршал авиации Британии Стрингер: Запад должен отдать Киеву технику ради победы над Россией
РИА Новости: новой целью Москвы может стать удар по Японии ядерным оружием "Сармат"
В Киеве прогремела вторая серия взрывов
Рогов: дальнейший сценарий спецоперации на Украине решается сейчас в Санкт-Петербурге
Киев искусственно обмелил Днепр для наступления ВСУ и вызвал экологическую катастрофу
Постпред РФ в ООН Небензя заявил, что Россия готова к завершению СВО мирным путем
Житель Соледара заявил, что военные ВСУ забирали вещи мирных жителей и бежали
19FortyFive: Джагер заявил, что Украине потребуется слишком много времени для разворачивания БМП Bradley США
Дмитрий Медведев о заявлении Байдена и Кисиды: "Это такой чудовищный стыд"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников