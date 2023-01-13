Режиссёр Никоненко предложил сбежавших за рубеж артистов "расстреливать одной известной субстанцией"

По словам режиссёра Сергея Никоненко, тех российских артистов, которые уехали за границу и оттуда говорят о своей родине нелицеприятные вещи, следует "расстреливать всем известной субстанцией", чтобы эти "деятели культуры" оказались "облиты ею с ног до головы".

Режиссёр уверен, что изъятие у таких артистов имущества, согласно предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина, будет для них недостаточным наказанием. Лучше всего, по мнению эксперта, было бы предать сбежавших из РФ забвению.

"Как их наказать. Расстрелять из пистолета, который стреляет одной известной субстанцией. Облить ею их с ног до головы", — сказал режиссёр в разговоре с "Цальградом".

Никоненко добавил, что вести разговор о предателях ему противно, особенно о певице Алле Пугачёвой и её супруге Максиме Галкине*, проживающих нынче в Израиле. Режиссёр отметил, что эта пара "идёт по жизни с грязью".

* внесен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента от 16 сентября 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.