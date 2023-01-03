МИД РФ: обсуждение мирного договора с Японией невозможно из-за курса Токио

Япония продолжает придерживаться антироссийского курса, что делает невозможным обсуждение мирного договора, сообщили в МИД РФ.

В дипмиссии подчеркнули, что Токио позволяет себе не только продвигать антироссийскую риторику, но и угрожать Москве.

"Совершенно очевидно, что обсуждать подписание такого документа с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно", — рассказали в ведомстве ТАСС.

Как уточнили в дипмиссии, пока никаких дружественных шагов от Токио не было и вряд ли появятся в перспективе.

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