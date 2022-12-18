Экс-посол ЛНР Мирошник: включение Донбасса с состав УСССР было ошибкой

Включение территории Донбасса в состав УСССР, а позже в современную Украину — большая политическая ошибка советского руководства, заявил бывший посол республики в Москве Родион Мирошник.

Как подчеркнул Мирошник, Донбасс начал развивать благодаря российской стороне.

"Отнесение Донбасса сначала к УССР, а потом к Украине стало политической ошибкой советского руководства, считавшего, что Новороссия, как и УСССР, ни при каких условиях не отделима от российского государства", — пояснил экс-посол РИА Новости.

По словам экс-посла, сейчас Россия возвращает себе исконно русские земли благодаря спецоперации.

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