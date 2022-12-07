Партия "Новые люди" допустил выдвижение Кудрина в президенты

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявил, что допускает выдвижение партией бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина кандидатом на выборы президента России.

Ранее в средствах массовой информации появились слухи о том, что "Новые люди" планируют выдвинуть Кудрина кандидатом на пост президента.

"Кудрина уважаем как политика и единомышленника. Обязательно пригласим на наш съезд… Конфигурацию президентских выборов будем рассматривать ближе к делу. Пока не исключаем никаких вариантов", — сообщил Нечаев в беседе с РИА Новости.

На днях Кудрин ушёл с поста главы Счётной палаты РФ и устроился на работу в компанию "Яндекс" советником по корпоративному развитию.

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