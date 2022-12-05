Алексей Кудрин стал советником по корпоративному развитию в компании "Яндекс"

Экс-глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин официально объявил о начале работы в компании "Яндекс" в качестве советника по корпоративному развитию.

Как пояснил экономист, ему предстоит вместе с менеджментом разрабатывать корпоративную структуру холдинга для долгосрочного и устойчивого развития организации на различных рынках, в том числе на международных.

"Принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию", — подтвердил Кудрин.

Он также добавил, что его главная задача на новом месте работы — помочь "Яндексу" остаться в статусе лучшей IT-компании России. По словам бывшего руководителя Счётной палаты, уникальная управленческая и технологическая культура организации будет сохранена.

Ранее Кудрин сообщил, что подал заявление президенту РФ Владимиру Путину об отставке. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания пожелала ему удачи в "Яндексе".