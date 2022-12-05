Экс-глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин официально объявил о начале работы в компании "Яндекс" в качестве советника по корпоративному развитию.
Как пояснил экономист, ему предстоит вместе с менеджментом разрабатывать корпоративную структуру холдинга для долгосрочного и устойчивого развития организации на различных рынках, в том числе на международных.
"Принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию", — подтвердил Кудрин.
Он также добавил, что его главная задача на новом месте работы — помочь "Яндексу" остаться в статусе лучшей IT-компании России. По словам бывшего руководителя Счётной палаты, уникальная управленческая и технологическая культура организации будет сохранена.
Ранее Кудрин сообщил, что подал заявление президенту РФ Владимиру Путину об отставке. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания пожелала ему удачи в "Яндексе".
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