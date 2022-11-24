Депутат ГД РФ Затулин объяснил свои слова о "спорных" территориях России

Бои на Херсонщине, в Запорожье и ДНР продолжаются, несмотря на то, что в сентябре 2022 года эти территории были признаны Российской Федерацией. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин высказался по данному вопросу в эфире телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым". Депутат назвал ситуацию "спорной", что вызвало много вопросов в СМИ. Затулин прокомментировал свои слова для Pravda.Ru.

"Был вопрос: следует ли нам реагировать на идущие сейчас бои на территории Херсонской или Запорожской, или Донецкой Народной Республики как на повод для нанесения ядерного удара. Потому что речь идёт о территориях Российской Федерации. А Раз бои идут на территориях РФ, признанных нами в соответствии с принятым в сентябре решением, то в таком случае это уже достаточно для того, чтобы мы ответили всей мощью наших возможностей, то есть ударили ядерной ракетой. Вот о чем шла речь, а не о том, "спорные" это территории или "не спорные". Конечно, они сегодня находятся в военном споре между Россией и Украиной", — поясняет депутат.

Кроме того, ВС РФ оставили Херсон, Запорожье до сих пор находится под контролем Киева, как и часть ДНР. В данном случае эта территория "спорная", потому что за неё спорит Россия и Украина в ходе спецоперации, сообщает Затулин.

"Вот и всё, больше ничего. А попытка мне приписать, как это делают некоторые, сомнения в том, что надо ли это считать российской территорией, не надо. Я проголосовал за то, чтобы считать это российской территорией", — заключил депутат.