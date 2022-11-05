Монтян: Лондон повесил "всех собак" на Путина за блэкаут в Британии

Лондон намерен ввести по всей Британии веерные отключения из-за нехватки электроэнергии, но "по традиции" в этом обвинили президента России Владимира Путина.

По словам политического аналитика Татьяны Монтян, британский истеблишмент просто проявляет "солидарность" киевскому режиму.

"Разумеется, удобнее повесить всех собак на Путина, нежели задуматься о компетентности обитателей Даунинг-стрит, 10 и их соратников", — заявила Монтан.

Аналитик уточнила, что, вероятно, "такого удара империя" не ожидала. Впрочем, Монтян пошутила, что, возможно, так сработали "заклинания" Киева.

"Любопытно, а заклинание киевских патриотов "Всё будет Украина" должно было именно так сработать?" — не без иронии резюмировала аналитик.