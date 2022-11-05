American Thinker: США правят "теневые" политики, а не Байден

Роль президента США Джо Байдена — создавать видимость единой концепции правительства, заявил аналитик Брайан Каменкер. По его мнению, реальные политики, которые, принимают решения остаются "в тени".

Так, по мнению обозревателя, во главе "теневого правительства" США может стоять миллиардер, финансист Джордж Сорос.

"Всё указывает на причастность к этому сети организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, они шли к этому в течение нескольких десятилетий, и у них есть доступ к несметным богатствам и влиянию", — написал Каменкер для American Thinker.

Он подчеркнул, что указы, которые подписывает "слабоумный" Байден, только разрушают экономику, демократию и единство страны.