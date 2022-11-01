Росэнергоатом: половина сотрудников ЗАЭС подписали контракты с компанией РФ

Половина штата специалистов Запорожской АЭС подписали контракты с российской эксплуатирующей компанией, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"На сегодняшний день порядка 2,3 тыс. человек заключили договоры. До начала спецоперации на станции было около 11 тыс. сотрудников, но на текущий момент осталось максимум тысяч пять", — пояснил Карчаа ТАСС.

Он уточнил, что всем сотрудникам увеличат зарплату на 30 процентов и создадут необходимые условия для работы. Кроме того, по словам советника, из оставшихся специалистов многие имеют высший уровень квалификации для обеспечения работы ЗАЭС.