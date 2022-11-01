Требования Варшавы выплаты репараций за якобы ущерб нанесённый за годы Второй мировой войны абсолютно не имеют под собой юридических обоснований, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Кроме того, по словам директора РВИО, российская сторона может провести такие же расчёты и выставить Польше огромный счёт.
"Раз Варшава планирует провести какие-то расчёты, то давайте посмотрим возможный объём теоретических встречных претензий Польше. И, поверьте, они окажутся во много раз большими", — пояснил Мягков РИА Новости.
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