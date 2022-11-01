Мягков: Россия может выставить Польше огромный счёт по репарациям

Требования Варшавы выплаты репараций за якобы ущерб нанесённый за годы Второй мировой войны абсолютно не имеют под собой юридических обоснований, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Кроме того, по словам директора РВИО, российская сторона может провести такие же расчёты и выставить Польше огромный счёт.

"Раз Варшава планирует провести какие-то расчёты, то давайте посмотрим возможный объём теоретических встречных претензий Польше. И, поверьте, они окажутся во много раз большими", — пояснил Мягков РИА Новости.