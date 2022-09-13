Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал "внешних игроков" не подстрекать азербайджано-армянский конфликт.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением давнего конфликта и привели к жертвам, в том числе среди мирного населения. Слуцкий напомнил, что перемирие было заключено в ночь на 10 ноября при посредничестве России. В регион были направлены российские миротворцы. Депутат призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь и вернуться к переговорам.
"И здесь предостерег бы внешних игроков от подстрекательства одной из сторон. Необходимо добиваться выполнения соглашений о прекращении огня и возврата к переговорному процессу", — цитирует Слуцкого NEWS. ru.
В ночь на 13 сентября Минобороны Армении и Азербайджана заявили об эскалации конфликта на границе. По данным Еревана, что азербайджанские Вооружённые силы наносят артиллерийские удары по территории страны и используют беспилотные летательные аппараты. В Баку обвинили армянскую сторону в "масштабной диверсии".
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