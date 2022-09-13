Баку и Еревану удалось договориться о прекращении огня в приграничных районах. Ночью, 13 сентября, в Минобороны Армении и Азербайджана заявили об эскалации конфликта на границе. Ереван сообщил, что азербайджанские военные наносят артиллерийские удары по территории страны и применяют беспилотники.
В Баку отметили, что армянская сторона прибегает к "масштабной диверсии".
"Между Азербайджаном и Арменией достигнута договорённость о прекращении огня с 9:00 (08:00 мск) сегодняшнего дня", — сообщило издание Trend, ссылаясь на источники.
Уточняется, что с 08:15 мск режим прекращения огня был установлен.
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