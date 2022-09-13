Trend: Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

Баку и Еревану удалось договориться о прекращении огня в приграничных районах. Ночью, 13 сентября, в Минобороны Армении и Азербайджана заявили об эскалации конфликта на границе. Ереван сообщил, что азербайджанские военные наносят артиллерийские удары по территории страны и применяют беспилотники.

В Баку отметили, что армянская сторона прибегает к "масштабной диверсии".

"Между Азербайджаном и Арменией достигнута договорённость о прекращении огня с 9:00 (08:00 мск) сегодняшнего дня", — сообщило издание Trend, ссылаясь на источники.

Уточняется, что с 08:15 мск режим прекращения огня был установлен.