Призывы "Канадского украинского конгресса"* удержать турбины для "Северного потока" и выслать российских дипломатов из страны абсурдны и направлен на "приватизацию" политики Канады, заявил посол России Олег Степанов.
Как подчеркнул посол, все заявления так называемого конгресса противоречат интересам канадцев.
"Такие призывы абсурдны. "Канадский украинский конгресс"*, в котором главенствующую роль играют потомки нацистских приспешников, пытается приватизировать канадскую внешнюю политику, направляет её в иррациональное русло, что, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Канады и её народа", — пояснил Степанов РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что в вышеуказанных заявлениях отсутствует логика, а движет ими исключительно "ненависть ко всему русскому".
*Ukrainian Canadian Congress внесён Минюстом в перечень нежелательных организаций.
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