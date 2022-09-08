Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Балаклею смогли удержать "60 спартанцев" из СОБР Уфы и Самары
Global Times: санкции против РФ превращают США в асоциальное государство
Константинов: Крым готов к зиме, несмотря на провокации со стороны Киева
Москалькова: пенсия любого гражданина РФ должна индексироваться
Кнайсль: Макрон дискредитировал дипломатию, показав часть разговора с Путиным
В Туве из-за лесных пожаров ввели режим ЧС
На Сахалине построят завод СПГ: газ придёт на Курилы
ВСУ выпустили 35 натовских снарядов по Донецку
Москалькова: ответственность за разглашение персональных данных в РФ смешная

Посол в Канаде: призывы UCC удержать турбины для "Северного потока" — абсурд

Политика

Призывы "Канадского украинского конгресса"* удержать турбины для "Северного потока" и выслать российских дипломатов из страны абсурдны и направлен на "приватизацию" политики Канады, заявил посол России Олег Степанов.

Посол в Канаде: призывы UCC удержать турбины для "Северного потока" — абсурд

Как подчеркнул посол, все заявления так называемого конгресса противоречат интересам канадцев.

"Такие призывы абсурдны. "Канадский украинский конгресс"*, в котором главенствующую роль играют потомки нацистских приспешников, пытается приватизировать канадскую внешнюю политику, направляет её в иррациональное русло, что, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Канады и её народа", — пояснил Степанов РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что в вышеуказанных заявлениях отсутствует логика, а движет ими исключительно "ненависть ко всему русскому".

*Ukrainian Canadian Congress внесён Минюстом в перечень нежелательных организаций.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Общество
Британка Фокс призналась, что рада уходу украинских беженцев из своего дома

Жительница Великобритании приютила в своём доме украинских беженцев и столкнулась с неуважением.

Британка Фокс призналась, что рада уходу украинских беженцев из своего дома
Сражение за Балаклею: союзные силы бросили в бой "Солнцепёки"
Силовые структуры
Сражение за Балаклею: союзные силы бросили в бой "Солнцепёки"
Мир. Новости мира
Defence24: Польша атакует ВМФ РФ у причалов в Балтийске при необходимости
Силовые структуры
Баширов: военные России впервые вступили в бой с гибридными войсками НАТО
Инна Новикова Горбачёв убирал лидеров Восточной Европы, желавших сохранить Варшавский договор Инна Новикова Сергей Лебедев Россия всегда за "дружбу" расплачивалась золотом — и чёрным тоже Сергей Лебедев Ольга Лебедева Инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС "не увидели" главного Ольга Лебедева
Силовые структуры
"Разгромленные" Киевом в Балаклее росгвардейцы оказались живы и здоровы
Силовые структуры
Коц заявил, что ВСУ ведут охоту за российским оружием: "Бункеры не спасают"
MWM: Россия может купить самую дальнобойную РСЗО в Европе — "Полонез"
Силовые структуры
MWM: Россия может купить самую дальнобойную РСЗО в Европе — "Полонез"
Последние материалы
Global Times: санкции против РФ превращают США в асоциальное государство
Посол в Канаде: призывы UCC удержать турбины для "Северного потока" — абсурд
Константинов: Крым готов к зиме, несмотря на провокации со стороны Киева
Москалькова: пенсия любого гражданина РФ должна индексироваться
Кнайсль: Макрон дискредитировал дипломатию, показав часть разговора с Путиным
В Туве из-за лесных пожаров ввели режим ЧС
На Сахалине построят завод СПГ: газ придёт на Курилы
ВСУ выпустили 35 натовских снарядов по Донецку
Москалькова: ответственность за разглашение персональных данных в РФ смешная
Киев срочно переоборудует больницу Запорожья в военгоспиталь из-за потерь ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников