Украинские беженцы посетовали на слишком дорогую жизнь в Канаде

Украинские беженцы посетовали на слишком дорогую жизнь в Канаде. По их словам, в родной стране они тратили гораздо меньше денег на аренду жилья, еду и товары первой необходимости.

"Меньше затрат на аренду, на дом, на еду, на одежду, на всё, и, может быть, поэтому у нас немного по-другому", — рассказали мигранты Global News.

Семейная пара и четверо детей заявили, что вынуждены сводить концы с концами, тогда как правительство Канады "почти не помогает".