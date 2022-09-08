Небензя: украинцы не проходят "фильтрацию" на границе России

Украинские граждане проходят при въезде в Россию регистрацию, а не "фильтрацию", заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.

Ранее информацию о том, что украинцев якобы направляют на "фильтрационные мероприятия" и ввозят "насильно" в Россию, распространили ряд европейских стран.

"Обращаем внимание тех, кто пытается подменять понятия: прибывающие в Россию украинцы и жители ДНР и ЛНР проходят процедуру регистрации, а не "фильтрации", — заявил постпред на заседании СБ ООН.

Небензя подчеркнул, что похожие процедуры регистрации есть и в самих европейских странах.