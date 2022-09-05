Россия и Украина должны продолжать работу в рамках обмена пленными на фоне спецоперации в Незалежной, заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.
"В рамках своего мандата я занимаюсь, главным образом, гуманитарной миссией, связанной с тем, чтобы установить местонахождение без вести пропавших и в рамках своей компетенции способствовать обмену, если такой состоится, мы надеемся, что обмены продолжатся", — заявила Москалькова.
Она подчеркнула, что такая работа должна проводиться на постоянной основе.
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