Москалькова: обмен пленными между Россией и Украиной должен продолжаться

Россия и Украина должны продолжать работу в рамках обмена пленными на фоне спецоперации в Незалежной, заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

"В рамках своего мандата я занимаюсь, главным образом, гуманитарной миссией, связанной с тем, чтобы установить местонахождение без вести пропавших и в рамках своей компетенции способствовать обмену, если такой состоится, мы надеемся, что обмены продолжатся", — заявила Москалькова.

Она подчеркнула, что такая работа должна проводиться на постоянной основе.