Глава датского Министерства иностранных дел Йеппе Кофод назвал российского лидера Владимира Путина "жалким человечком", который не выиграет военные действия.
Об этом 1 сентября сообщил информканал BBC.
Это заявление министр Дании сделал во время визита на Украину.
"Путин и РФ не выиграют. Они проиграют. Он маленький человек и в прямом, и в переносном смысле. И все эти надежды кровавого, жалкого человечка натолкнулись на массовую и вдохновенную борьбу украинцев”, — заявил Йеппе Кофод.
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