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Депутат Бессараб: народ запомнит Дарью Дугину патриотом России

Политика

Философ Дарья Дугина останется в народной памяти как патриот России и человек, которому небезразлично будущее нашей страны. Такое мнение выразила депутат Государственной думы РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб.

Депутат Бессараб: народ запомнит Дарью Дугину патриотом России

Трагическая смерть молодой журналистки и патриота Дарьи Платоновой (Дугиной) произошла вечером, 20 августа, в результате теракта. В автомобиль, на котором девушка вместе со своим отцом Александром Дугиным планировала уехать с подмосковного фестиваля "Традиция", подложили взрывное устройство.

Прямо перед отъездом философ пересел в другую машину, это спасло ему жизнь. Незадолго до гибели Дарья получала угрозы от представителей укронацистских и либеральных кругов, но не придала этому значения.

По данным ФСБ РФ, теракт совершен украинской диверсионно-террористической группой. Исполнительница убийства — Наталья Шабан, служившая в националистическом полку "Азов" (организация запрещена в РФ), ее пособник — Богдан Цыганенко, 1978 года рождения, также гражданин Украины.

По словам Бессараб, Дарья безусловно являлась патриотом. Депутат назвала случившееся чудовищным актом терроризма, устрашения и расправы.

"Эта история на самом деле стала потрясением для многих. Она изменила восприятие текущей действительности, потому что мы осознали, что никто сегодня не застрахован от террористической активности наших врагов.

Достаточно сложно сказать, что это было — акция устрашения для тех, кто открыто заявляет свою позицию, или акт расправы с милой девушкой, которая активно боролась за свою страну", — отметила эксперт.

В заключение Светлана Бессараб добавила, что убийство Дугиной — как раз те признаки фашизма, которые, к сожалению, так явно проявляются на современной Украине.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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