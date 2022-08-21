Политолог Марков связал убийство дочери Дугина с Турцией

Теракт против российского философа Александра Дугина и его дочери имеет отношение к Турции, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

Он считает, что организаторы террористического акта хотели ликвидировать идеолога Русского мира, чтобы навредить российско-турецким отношениям.

"Теракт против Дугиных имеет отношение к Турции. Александр Дугин в течение многих лет активно продвигает идею союза Турции и России, двух великих евразийских держав. Дугин в Турции считается важным политическим советником Путина", — сообщил Марков в соцсетях.

По его словам, идеи Дугина пользуются популярностью среди турецких силовиков. Философ стал известен в Турции с тех пор, как поддержал президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во время военного переворота, который был организован против турецкого лидера.

Марков отметил, что Лондон пытается контролировать Анкару, и для британских спецслужб Дугин является опасным врагом.

После убийства Дарьи Дугиной лидер турецкой партии "Родина" Ватан Перинчек заявил, что теракт, в котором должен был погибнуть философ, нацелен на подрыв отношений между РФ и Турцией.

Политолог считает, что инцидент может негативно повлиять на турецко-украинские отношения, поскольку Киев явно доволен случившимся, тогда как Эрдоган лично знаком с Дугиным. Если же российские правоохранители выяснят, что за терактом стоят украинские спецслужбы, то Анкара будет сильно разочарована Киевом, добавил Марков.