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Baijiahao: к убийству Дарьи Дугиной могут быть причастны спецслужбы НАТО

Мир

Дочь Александра Дугина могли убить спецслужбы Североатлантического альянса, которые хотели ликвидировать самого философа, сообщают китайские эксперты в статье для Baijiahao.

Baijiahao: к убийству Дарьи Дугиной могут быть причастны спецслужбы НАТО

Авторы материала считают, что целью покушения был российский идеолог Русского мира Александр Дугин, который должен был находиться в автомобиле, начинённом взрывчаткой, но в последний момент решил поехать на другом транспорте. Покушение на него связано с активной политической деятельностью, которую вёл философ.

"Некоторые люди называли Дугина духовным руководителем русского народа, а другие — мозгом Путина", — отмечается в статье.

По мнению китайских экспертов, заказчиков этого политического убийства нужно искать в Киеве. Не исключено, что сотрудники Службы безопасности Украины действовали вместе с западными спецслужбами. Украинскому режиму не нравилось, что Дугин поддерживал спецоперацию и пропагандировал идею Русского мира. У НАТО тоже был мотив, потому что философ предсказывал распад Североатлантического альянса и доминантную роль русских в Евразии.

Издания выразило уверенность в том, что убийство 30-летней Дарьи Дугиной является заказным, и оно повлияет на украинский конфликт и на геополитическую обстановку в Европе.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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