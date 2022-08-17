Соловьёв: мэр Краснодара Алексеенко возглавит правительство Харьковской области

Российский журналист Владимир Соловьёв сообщил, что 44-летний руководитель Краснодара Андрей Алексеенко станет председателем Совета министров администрации Харьковской области. Об этом СМИ рассказал высокопоставленный источник.

"Коллеги отзываются о нём (Алексеенко. — Прим. ред.) как о жёстком и принципиальном человеке", — подчеркнул Соловьёв.

Вместе с этим он положительно оценил решение властей России и назвал его рациональным. Как напомнил журналист, мэр Краснодара работал в администрации заместителем руководителя Туапсинского района, исполнял обязанности главы Ейского района и получил пост первого вице-губернатора Краснодарского края.

Ранее Алексеенко в разговоре с "Комсомольской правдой" заявил, что готов трудиться на территории республик Донбасса. Новая должность зависит от предложения, отметил политик.

"Как выберет руководство, какое предложение сделает. Если будет такое, конечно. Не принципиально", — сказал мэр.