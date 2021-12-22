СКР раскрыл подробности дела главы администрации Краснодара

Глава администрации Краснодара Андрей Алексеенко

стал фигурантом дела о получении взятки.

По информации регионального следственного управления СКР, дело в отношении чиновника завели по статье УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» по материалам, которые предоставили сотрудники краевого ФСБ.

Как выяснили следователи, в 2018 году подозреваемый, бывший в то время первым заместителем главы Кубани получил через посредника в качестве взятки ружьё стоимостью около 1,6 млн рублей за выдачу курируемым им департаментом заключения о соответствии необходимым требованиям построенного в Прикубанском округе Краснодара многоквартирного дома, несмотря на наличие ряда недостатков.

В настоящее время в рамках расследования возбуждённого в отношении чиновника дела сотрудники СКР проводят первоначальные следственные действия, в том числе обыски. Сообщается, что с подозреваемым работает следователь.

Напомним, Алексеенко занял пост главы администрации Краснодара около месяца назад. Его избрали на заседании гордумы 17 ноября.

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