Обыски прошли у главы администрации Краснодара

Правоохранители пришли с обысками к недавно назначенному на пост главы администрации Краснодара Андрею Алексеенко.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, 22 декабря обыски проводятся по месту жительства и работы чиновника.

Собеседник агентства отметил, что глава администрации пока не задержан.

"Пока не задержали. Дома обыск, в кабинете обыск. Потом следственные действия. Потом, наверное, только будет задержание», - заявил источник.

Согласно сведениям телеграм-канала Shot, главу администрации Краснодара подозревают в получении взятки в размере 1,6 млн рублей.

По предварительным данным, незаконное вознаграждение было получено от застройщика с целью ускорения оформления документации, необходимой для ввода в эксплуатацию домов.

В настоящее время по факту преступления завели уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки".

Алексеенко занимает пост главы администрации Краснодара чуть более месяца. Он был избран на эту должность на заседании гордумы 17 ноября.

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