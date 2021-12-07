Главу района Петербурга задержали сразу после увольнения

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали экс-главу Калининского района Ивана Громова, уволенного с этого поста днём ранее.

По информации "Фонтанки", 6 декабря Громов был освобождён от занимаемой должности губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Утром 7 декабря домой к экс-главе района пришли с обыском. Обыскали также кабинет, который Громов занимал в здании администрации Калининского района

После этого главу района допросили в рамках расследования дела, возбуждённого правоохранителями по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения".

Сообщается, что экс-чиновника подозревают в причастности к хищению 250 млн рублей.

Согласно сведениям издания, преступный эпизод, который вменяется Громову, связан с его работой председателем комитета по информатизации и связи правительства Петербурга. Эту должность подозреваемый занимал в 2012–2016 годах.

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