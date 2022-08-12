WSJ объявил регионы России "колониями в диктатуре"

Американские эксперты усиленно ищут поводы для обвинений России в колониализме — попытки поставить знак равенства между преступлениями европейских держав и нашей страной обусловлены конъюнктурой.

Выводы же делаются простые: у "захватнической России" слишком много всего — оружия, территорий, людей, ресурсов. Поэтому "варварскую" Россию, по мнению американских экспертов, надо… деколонизировать.

Как писала Pravda.Ru, это уже предлагали лидеры либеральной оппозиции, собирающейся на западных форумах.

Поскольку людям свойственно подходить ко всему со своими мерками, на выходе получается истерическая мантра класса "вы сами такие”. Показательным примером стал материал Кейси Мишель в WSJ.

В своей статье обозреватель пишет, что Россия якобы занималась колонизаторством наравне с Европой и считает регионы РФ "колониями", которые оказались под "диктатурой Москвы и Петербурга".

Этих слов, судя по всему, должно быть достаточно, чтобы ощутить моральное право "деколонизировать" Россию.

Тут же в наличии — геноцид, голодомор, уничтожение культур и этнические чистки. Автор собрала воедино все клише периода холодной войны с СССР и выдала на-гора антиисторический анализ последнего столетия.

В общем, все сводится к одной мысли: Россия в любом виде угрожает "свободному миру”, так как в состоянии поддерживать страны Африки и Латинской Америки. Про Анголу и Кубу даже вспоминать бессмысленно — все варвары и деспоты (это цитата). Почти идеален только Запад.

WSJ сообщает, что "хотя Москва и отпустила Казахстан и Молдавию", "бедные Чечня и Татарстан" якобы продолжают "изнывать под гнётом центра".

Украина же, по мнению эксперта, доказывает, что Россия остаётся колониальной державой, стремящейся снова подчинить те регионы, которые сумели ускользнуть из её хватки.

Самое парадоксальное — это та типично американская незамутнённость, с которой автор приходит к выводу, что россиянам пора "узнать правду” и… что? Расколоть, развалить и уничтожить свою страну, как предлагают на своих форумах бывшие лидеры оппозиции, публикуя карты "деколонизации" России, призывы отобрать ядерное оружие и пожелания нашей стране "сгореть"?

Это мы уже проходили в 1991 году.