Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Резников: нидерландские тренеры обучат украинских военных в Великобритании
Кадыров: происходящее в Песках чётко контролируется ВС РФ, ДНР и ЛНР
Кнутов: возьмём Авдеевку в котел, оставив "бутылочное горлышко" для выхода ВСУ
Россиянин выстрелил в возлюбленную из травматического оружия
В Ижевске мужчину подозревают в убийстве и попытке расчленить тело
Рогов: идея США о демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС — провокация
Резников рассказал о "пополнении" на поле боя, присланном ВСУ Британией
Политолог: Байдена на посту президента может заменить "возрастная" Пелоси
Комбат "Пятнашки" Авидзба рассказал о необычной тактике против боевиков ВСУ

WSJ объявил регионы России "колониями в диктатуре"

Политика

Американские эксперты усиленно ищут поводы для обвинений России в колониализме — попытки поставить знак равенства между преступлениями европейских держав и нашей страной обусловлены конъюнктурой.

WSJ объявил регионы России "колониями в диктатуре"

Выводы же делаются простые: у "захватнической России" слишком много всего — оружия, территорий, людей, ресурсов. Поэтому "варварскую" Россию, по мнению американских экспертов, надо… деколонизировать.

Как писала Pravda.Ru, это уже предлагали лидеры либеральной оппозиции, собирающейся на западных форумах.

Поскольку людям свойственно подходить ко всему со своими мерками, на выходе получается истерическая мантра класса "вы сами такие”. Показательным примером стал материал Кейси Мишель в WSJ.

В своей статье обозреватель пишет, что Россия якобы занималась колонизаторством наравне с Европой и считает регионы РФ "колониями", которые оказались под "диктатурой Москвы и Петербурга".

Этих слов, судя по всему, должно быть достаточно, чтобы ощутить моральное право "деколонизировать" Россию.

Тут же в наличии — геноцид, голодомор, уничтожение культур и этнические чистки. Автор собрала воедино все клише периода холодной войны с СССР и выдала на-гора антиисторический анализ последнего столетия.

В общем, все сводится к одной мысли: Россия в любом виде угрожает "свободному миру”, так как в состоянии поддерживать страны Африки и Латинской Америки. Про Анголу и Кубу даже вспоминать бессмысленно — все варвары и деспоты (это цитата). Почти идеален только Запад.

WSJ сообщает, что "хотя Москва и отпустила Казахстан и Молдавию", "бедные Чечня и Татарстан" якобы продолжают "изнывать под гнётом центра".

Украина же, по мнению эксперта, доказывает, что Россия остаётся колониальной державой, стремящейся снова подчинить те регионы, которые сумели ускользнуть из её хватки.

Самое парадоксальное — это та типично американская незамутнённость, с которой автор приходит к выводу, что россиянам пора "узнать правду” и… что? Расколоть, развалить и уничтожить свою страну, как предлагают на своих форумах бывшие лидеры оппозиции, публикуя карты "деколонизации" России, призывы отобрать ядерное оружие и пожелания нашей стране "сгореть"?

Это мы уже проходили в 1991 году.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александр Шторм, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Мир. Новости мира
Express: военные НАТО заставили всплыть атомную подлодку ВМФ РФ близ Норвегии

Активность российских подлодок возросла после начала СВО на украинской территории, особенно в Северном море, заявили британские журналисты.

Express: военные НАТО заставили всплыть атомную подлодку ВМФ РФ близ Норвегии
СМИ сообщают о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем
Силовые структуры
СМИ сообщают о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем
Силовые структуры
Сладков требует прекратить передавать в Москву “лживые доклады”
Силовые структуры
Шольц: Путин в какой-то книге об истории прочитал, что это его территория
Анастасия Жукова "Джеймс Уэбб": телескоп-брат "Хаббла" начал свою работу в Космосе Анастасия Жукова Любовь Степушова США пустили Латвию вперёд, чтобы узнать реакцию РФ на статус "террориста" Любовь Степушова Александр Артамонов Тайвань не способен противостоять ядерному потенциалу Китая Александр Артамонов
Силовые структуры
Армия РФ нанесла серию ударов по объектам ВСУ в Харькове
Силовые структуры
Полковник Хатылев: у России появилось новое оружие против HIMARS на Украине
Defence24: мины ВМС Финляндии установлены в Балтийском море
Силовые структуры
Defence24: мины ВМС Финляндии установлены в Балтийском море
Последние материалы
Россиянин выстрелил в возлюбленную из травматического оружия
Строитель АЭС: уничтожение 156 цистерн с ОЯТ на ЗАЭС устроит миру "тройной чернобыль"
В Ижевске мужчину подозревают в убийстве и попытке расчленить тело
Рогов: идея США о демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС — провокация
Резников рассказал о "пополнении" на поле боя, присланном ВСУ Британией
WSJ объявил регионы России "колониями в диктатуре"
Политолог: Байдена на посту президента может заменить "возрастная" Пелоси
Комбат "Пятнашки" Авидзба рассказал о необычной тактике против боевиков ВСУ
В Новосибирской области выросло количество убийств почти на 14 процентов
Ходарёнок: США не дадут Украине ракеты на 300 км, Киев — "обезьяна с гранатой"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников