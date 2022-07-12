Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал заявление российской журналистки Ксении Собчак, которая возмутилась отсутствием горячей воды в жилом доме. Как объяснил чиновник, на территории военного городка износились коммунальные сети.
"Ксении спасибо за внимательность и неравнодушное отношение к нашему городу. Поставщик тепловой энергии и воды — компания "Т-плюс", которая отношения не имеет к администрации", — подчеркнул политик, слова которого приводит URA.RU.
Также собеседник издания сообщил, что власти решили построить новые сети вне городка. При этом Орлов отметил: он не может контролировать обстановку в каждом доме. Ещё глава Екатеринбурга пообещал решить проблему до осени.
Ранее Собчак раскритиковала власти за нехватку горячей воды в доме. Известно, что один житель организовал акцию протеста и вышел на перекрёсток.
"Алексей Валерьевич Орлов, собираетесь что-нибудь делать?" — спросила российская звезда.
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