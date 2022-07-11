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Шеремет: приказ Зеленского захватить юг Украины — политическая агония

Политика

Приказ президента Украины Владимира Зеленского "отвоевать" ранее освобождённые территории юга страны, выглядит как "политическая агония", заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Шеремет: приказ Зеленского захватить юг Украины — политическая агония

По словам парламентария, киевская власть продолжает подталкивать страну к "неминуемому краху".

"Зеленский и его преступная клика проигрывают по всем фронтам, но продолжают толкать Украину к неминуемому краху. Никаких шансов по захвату освобожденных нашей армией территорий у них нет. Подобные приказы — политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго", — пояснил Шеремет РИА Новости.

Как подчеркнул политик, "огульные" заявления Киева не имеют ничего общего с реальностью и только усугубят положение страны. По мнению парламентария, у Украины не осталось ни сил, ни средств, чтобы "идти на Юг".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что президент Незалежной лично отдал приказ "отвоевать" южные территории, которые некогда освободила Россия.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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