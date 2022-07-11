Шеремет: приказ Зеленского захватить юг Украины — политическая агония

Приказ президента Украины Владимира Зеленского "отвоевать" ранее освобождённые территории юга страны, выглядит как "политическая агония", заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По словам парламентария, киевская власть продолжает подталкивать страну к "неминуемому краху".

"Зеленский и его преступная клика проигрывают по всем фронтам, но продолжают толкать Украину к неминуемому краху. Никаких шансов по захвату освобожденных нашей армией территорий у них нет. Подобные приказы — политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго", — пояснил Шеремет РИА Новости.

Как подчеркнул политик, "огульные" заявления Киева не имеют ничего общего с реальностью и только усугубят положение страны. По мнению парламентария, у Украины не осталось ни сил, ни средств, чтобы "идти на Юг".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что президент Незалежной лично отдал приказ "отвоевать" южные территории, которые некогда освободила Россия.