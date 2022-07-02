Клишас о высылке дипломатов Болгарии из РФ: "Долго мы возимся с этими болгарами"

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Клишас заявил, что Болгария лучше бы "думала" над высылкой российских дипломатов, если бы Москва поставила ультиматум.

Как подчеркнул Клишас, для того чтобы София пересмотрела своё решение, необходимо, чтобы болгарские дипломаты начали "поковать чемоданы".

"Что-то долго мы возимся с этими болгарами. Болгарскому правительству, если оно ещё что-то решает, было бы намного проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки наших дипломатов, если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи" — заявил сенатор.

Ранее правительство Болгарии заявило, что с территории страны намерены выслать 70 российских дипломатов, которые, якобы работали на спецслужбы прикрываясь, неприкосновенностью.